В Госдуме хотят ввести ответственность для врачей, выдающих разрешение на оружие

Москва, 31 октября. Депутат Государственной думы Анатолий Выборный предложил установить персональную ответственность лиц, выдающих разрешения на право получения оружия.

«Может быть, и не было бы керченской трагедии, если бы на каждом этапе к этому преступнику относились более внимательно», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

К сожалению, такую справку можно купить в любом переходе, отметил депутат.

Сегодня некоторые врачи слишком формально относятся к проверкам здоровья соискателей на оружие, а представители лицензионно-разрешительной системы не могут проверять действительность медицинских справок, подчеркнул Выборный.

«Нужно, чтобы в случае психического расстройства или употребления наркотиков или если это лицо (имеющее разрешение на оружие. — Прим. ФАН) совершает правонарушение, влекущее правовые последствия, информация в режиме онлайн поступала на стол лицензионно-разрешительных органов. Это должно быть поводом лицензию отозвать и оружие изъять», — заявил депутат.

Введение административной и уголовной ответственности для людей, которые подтверждают психическое здоровье желающих иметь оружие, сведет трагические случаи к минимуму, уверен парламентарий.

Напомним, что на базе комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции создана рабочая группа, которая разрабатывает предложения, ужесточающие оборот оружия. В настоящий момент ведется сбор инициатив, которые впоследствии могут быть оформлены как законопроекты.