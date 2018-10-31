У здания управления ФСБ в Архангельске прогремел взрыв | 31 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

У здания управления ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
В Архангельске прогремел взрыв на входе в здание управления Федеральной службы безопасности. Представитель Национального антитеррористического комитета подтвердил эту информацию. Причины происшествия выясняются, добавил он. По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек и еще двое, мужчина и женщина, пострадали. Прокуратура области начала проверку по факту взрыва у здания регионального управления ФСБ. Специалисты уже ведут работы на месте происшествия.
Владимир Путин подписал закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок
Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность автобусных перевозок без соответствующей лицензии. Документ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предусматривает обязательное оборудование транспортных средств тахографами с последующей возможностью доступа органов государственного контроля к показаниям устройств. Документ, разработанный Кабинетом министров РФ, направлен на улучшение системы лицензирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для транспортировки свыше восьми человек.
Москва требует реакции ООН на дискриминацию русскоязычных СМИ за рубежом
Москва требует от ООН и ОБСЕ отреагировать на дискриминации русскоязычных журналистов за рубежом. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В среду министр открыл VI (шестой) Всемирный конгресс российских соотечественников.
«Мы продолжим уделять самое пристальное внимание защите прав русскоязычных журналистов, которые становятся жертвами дискриминационной политики. Будем и далее заостренно требовать реакции на эти вопросы на таких многосторонних площадках, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы», — сказал глава российского дипломатического ведомства.
Напомним, под стражей на Украине в настоящее время находится журналист Кирилл Вышинский. МИД РФ неоднократно требовал от Киева освободить арестованного по сфабрикованному делу Вышинского.
Роскосмос назвал причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ»
В Роскосмосе назвал причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Как сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, причиной аварии стала неправильная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней ракеты. Кроме того, его некорректная работа привела к тому, что один из блоков первой ступени ракеты не отошел на нужное расстояние и задел бак горючего второй ступени.
Контракт на поставку российских С-400 в Индию заключен в рублях
Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Юрий Борисов. Ранее сообщалось, что Москва перейдет в расчеты в национальных валютах вместо долларов со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству. Отмечу, президент России Владимир Путин во время посещения Индии подписал с партнерами договор на поставку стране зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в результате сотрудничества с Москвой Нью-Дели получит современный комплекс противоракетной обороны, который превосходит по своим характеристикам аналогичные комплексы других стран. Первые системы Россия поставит Индии в течение двух лет.