У здания управления ФСБ в Архангельске прогремел взрыв | 31 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Архангельске прогремел взрыв на входе в здание управления Федеральной службы безопасности. Представитель Национального антитеррористического комитета подтвердил эту информацию. Причины происшествия выясняются, добавил он. По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек и еще двое, мужчина и женщина, пострадали. Прокуратура области начала проверку по факту взрыва у здания регионального управления ФСБ. Специалисты уже ведут работы на месте происшествия.

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность автобусных перевозок без соответствующей лицензии. Документ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предусматривает обязательное оборудование транспортных средств тахографами с последующей возможностью доступа органов государственного контроля к показаниям устройств. Документ, разработанный Кабинетом министров РФ, направлен на улучшение системы лицензирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для транспортировки свыше восьми человек.

Москва требует реакции ООН на дискриминацию русскоязычных СМИ за рубежом

Москва требует от ООН и ОБСЕ отреагировать на дискриминации русскоязычных журналистов за рубежом. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В среду министр открыл VI (шестой) Всемирный конгресс российских соотечественников.

«Мы продолжим уделять самое пристальное внимание защите прав русскоязычных журналистов, которые становятся жертвами дискриминационной политики. Будем и далее заостренно требовать реакции на эти вопросы на таких многосторонних площадках, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы», — сказал глава российского дипломатического ведомства.

Напомним, под стражей на Украине в настоящее время находится журналист Кирилл Вышинский. МИД РФ неоднократно требовал от Киева освободить арестованного по сфабрикованному делу Вышинского.