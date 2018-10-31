Российское гражданство за пять лет получили более 1 млн человек

Москва, 31 октября. За последние пять лет российское гражданство получили более одного миллиона человек, при этом более половины из них являются соотечественниками, проживающими за границей. Об этом говорится в Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

«В гражданство РФ принято более 1 миллиона человек, из них 525 тысяч человек — в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — говорится в документе.

Согласно концепции, которая была в среду размещена на сайте Кремля, в 2012-2017 годах миграционный приток компенсировал естественную убыль населения. Кроме того, благодаря новым гражданам российская экономика получила дополнительные трудовые ресурсы.

Всего за пять лет суммарный прирост населения РФ составил 1,6 миллиона человек.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что за период с 2012 по 2017 год число украинцев, которые хотят получить российское гражданство, увеличилось в семь раз.