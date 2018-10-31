Forbes опубликовал топ-5 фильмов ужасов 2018 года

Москва, 31 октября. Американское издание Forbes опубликовало топ-5 самых страшных фильмов ужасов, которые вышли в этом году.

Лидером рейтинга стал фильм «Реинкарнация», режиссером которого выступил Ари Астер. По сюжету у художницы Энни Грэхем умирает мать, после чего с женщиной начинают происходить странные вещи. Кинокритики назвали этот хоррор самым ожидаемым фильмом прошедшего лета.

Второе место досталось картине «Тихое место». Действия фильма происходят в постапокалиптическом мире. На людей нападают монстры с очень чутким слухом. В роли семьи, проживающей на ферме, снялись Эмили Блант и Джон Красински.

Тройку лидеров замыкает, что очень неожиданно, комедия «Простите за беспокойство». Картина рассказывает о темнокожем сотруднике колл-центра, который ради карьеры изменяет голос под белокожего человека. Эксперты отметили, что абсурдный дистопичный мир превращает комедию в довольно жуткую историю.

Также в список самых запоминающихся фильмов ужасов этого года попали «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина и «Аннигиляция» Алекса Гарленда.