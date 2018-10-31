«Время перемен»: в Австрии прокомментировали решение Меркель уйти с поста главы ХДС

Вена, 31 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель многое сделала для страны, однако пришло время для перемен, сказал вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, комментируя решение Меркель уйти с поста главы Христианско-демократического союза (ХДС).

Штрахе считает, что Меркель внесла стабильность в экономическое развитие Германии, Австрия, как один из ближайших партнеров ФРГ, извлекала немалую выгоду.

«Но бесспорно то, что ее безответственная культура приема и… Это была серьезная ошибка, которая повлекла значительный ущерб. Я убежден, что настало время для перемен», — заявил вице-канцлер Австрии.

Ранее Меркель заявила о решении уйти с поста главы ХДС. Канцлер не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии на партийном съезде в декабре. Такое решение прежде всего связано с низким показателем ХДС – партия получила 27% голосов, что стало антирекордом за многие годы.