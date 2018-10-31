Мгновенная карма: официанты киевского ресторана отомстили скандалившим посетительницам

Киев, 31 октября. В одном из киевских ресторанов произошел инцидент: официант бросил торт в лицо посетительнице. Произошедшее сняли на видео и распространили в социальных сетях.

На кадрах видно, как две девушки кричат на официантов. Один из сотрудников ресторана не выдержал и бросил торт в лицо посетительницы. Второй официант опрокинул на другую девушку блюдо со стола. Что стало причиной конфликта — пока неизвестно.

Видеозапись в своем Instagram опубликовал хореограф-постановщик Ричард Горн. По его словам, две посетительницы вели себя вызывающе и скандалили с персоналом.

«Выносили всем мозг и всячески привлекали к своим великосветским персонам внимание (...) Мгновенная карма», — написал Горн в описании к видео.

Он также добавил, что поддерживает официантов.