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Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая зима

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Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая зима

Москва, 31 октября. Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев сообщил, что климатическя зима наступит в столице к Новому году.

Столбики термометров начнут стабильно показывать отрицательную температуру воздуха после 10 ноября, но настоящая зима ожидается к концу декабря. Ожидается, что снежный покров появится в Москве ко второй трети декабря.

Синоптики поедупредили, что с 1 по 11 ноября в столичном регионе температура воздуха будет выше климатической нормы. 1 ноября термометры покажут 6-8 со знаком плюс. Ноябрь будет относительно теплым.

Ранее сообщалось, что 31 октября станет самым холодным днем на этой неделе. В ночь на 1 ноября ожидается потепление, пишет РИАМО. Столичных водителей попросили быть внимательными на дорогах, сохранять дистанцию, не делать резких маневров, не нарушать ПДД.

Автор: Ирина Селезнева
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