Песков назвал «заметками» доклад о домашнем насилии в России

Москва, 31 октября. Домашнее насилие является недопустимым, и в Кремле рассчитывают, что таких проявлений в России будет меньше. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать доклад одной из правозащитных организаций относительно этой проблемы.

«Безусловно, домашнее насилие является неприемлемым, это очень плохо, и мы надеемся, что таких случаев будет меньше», — подчеркнул он, отметив, что не знает точной официальной статистики о числе подобных случаев.

При этом пресс-секретарь главы РФ не стал комментировать положения доклада организации Human Rights Watch на эту тему, в котором речь идет якобы о росте домашнего насилия после принятия закона о декриминализации побоев. Песков подчеркнул, что не понимает, откуда такие данные появились у авторов документа.

«Я не могу квалифицировано судить об эффективности или неэффективности правоприменения в этой области», — уточнил он.

Отвечая на слова представителя СМИ о том, что авторы доклада полагались на данные «нескольких десятков женщин», он указал, что в таком случае речь, вероятно, идет не о докладе, а о «заметках о нескольких десятках конкретных случаев».