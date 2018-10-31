Донецк, 31 октября. Народная милиция Донецкой народной республики сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), корректировавший огонь по поселку Старомихайловка, расположенному на западе Донецка. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

«Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны НМ ДНР украинские каратели 28-й бригады потеряли очередной БПЛА типа квадрокоптер, используемый ими во время корректировки огня по району населенного пункта Старомихайловка», – рассказал он.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

ВСУ на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что, неоднократно заявляли в республиках Донбасса, свидетельствует о нарушениях достигнутых в столице Белоруссии соглашений. Так, ВСУ 29 октября открыли огонь по сотрудникам МЧС ДНР, которые прибыли в поселок Старомихайловка для ликвидации пожара в жилом доме, который возник из-за атаки украинского БПЛА.