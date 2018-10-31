Бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ, корректировавший огонь по Старомихайловке
Донецк, 31 октября. Народная милиция Донецкой народной республики сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), корректировавший огонь по поселку Старомихайловка, расположенному на западе Донецка. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.
«Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны НМ ДНР украинские каратели 28-й бригады потеряли очередной БПЛА типа квадрокоптер, используемый ими во время корректировки огня по району населенного пункта Старомихайловка», – рассказал он.
Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.
ВСУ на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что, неоднократно заявляли в республиках Донбасса, свидетельствует о нарушениях достигнутых в столице Белоруссии соглашений. Так, ВСУ 29 октября открыли огонь по сотрудникам МЧС ДНР, которые прибыли в поселок Старомихайловка для ликвидации пожара в жилом доме, который возник из-за атаки украинского БПЛА.