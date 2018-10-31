Песков не исключил обсуждения ВТС во время встречи Путина и главы Кубы

Москва, 31 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня во время визита в страну председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

«Что касается предстоящих контактов с председателем Госсовета и Совета министров Кубы, то, безусловно, можно предположить, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня», — сказал Песков журналистам.

При этом политик не стал давать комментарий на тему возможного предоставления Гаване каких-либо кредитов на приобретение военной техники.

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес проведут переговоры 2 ноября. Стороны планируют обсудить актуальные международные и региональные вопросы, а также затронуть тему российско-кубинского стратегического партнерства.