Надо было гимн России заказать: украинцы обсуждают исполнение депутатом гимна пионеров в прямом эфире



Киев, 31 октября. Депутат украинской националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко проиграл пари своему коллеге из «Оппозиционного блока» и в прямом эфире местного телеканала процитировал строки гимна пионеров времен СССР.

Дискуссия между политиками развернулась программе «Большой вечер» на телеканале NewsOne. Националист заявил, что в публичной сфере на Украине все обязаны использовать украинский язык, а в быту каждый украинец может говорить, как ему удобно. Однако Вилкул с такой точкой зрения не согласился, указав на то, что все изучали украинский язык в СССР. В ответ Мирошниченко упрекнул своего коллегу, что он не может проговорить на украинском и 30 секунд.

«Давайте поспорим: если вы больше десяти минут поговорите на украинском, я готов — не знаю, ставьте свои условия», — сказал он.

В ответ Вилкул попросил его спеть гимн советских пионеров.

После депутат более получаса общался только на «мове», после чего ведущая напомнила Мирошниченко о пари. Националист был вынужден признать, что Вилкул действительно знает украинский язык.

«Господин Вилкул молодец, постарался, признаю», — согласился он.

И тут же призвал его не нарушать законодательство и использовать украинский язык везде в своей публичной работе.

«Каждый депутат должен начинать с себя», – добавил он и процитировал гимн пионеров СССР.

В многочисленных комментариях к записи эфира на YouTube украинцы обрушились на Мирошниченко с волной критики. Причем под раздачу попало все, начиная от его прически, и заканчивая политическими взглядами.

«Мирошниченко наслаждается тем,что может безнаказанно оскорблять людей.Туда его к Ницой, Фарион», — возмутилась Ольга Осика.

А Сеш Иванов напомнил, что Мирошниченко был в числе тех, кто ратовал за закрытие телеканала NewsOne «за российскую пропаганду».

«[Мирошниченко] зачем зовете, он голосовал за закрытие канала , а вы ему слово даете? Он вам не дает, вам разрешено только под одеялом по-русски. Это позор для тех, у кого родной язык русский, даже Киев русский город», — написал мужчина.

«Жалко, надо было гимн России заказать!!!» — посетовала ТавифаTatyana Bakumenko

А Ольгу Зайцеву поразило, что депутаты требуют строго соблюдать закон о языке, словно другие законы соблюдать не нужно.