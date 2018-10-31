Надо было гимн России заказать: украинцы обсуждают исполнение депутатом гимна пионеров в прямом эфире
Киев, 31 октября. Депутат украинской националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко проиграл пари своему коллеге из «Оппозиционного блока» и в прямом эфире местного телеканала процитировал строки гимна пионеров времен СССР.
Дискуссия между политиками развернулась программе «Большой вечер» на телеканале NewsOne. Националист заявил, что в публичной сфере на Украине все обязаны использовать украинский язык, а в быту каждый украинец может говорить, как ему удобно. Однако Вилкул с такой точкой зрения не согласился, указав на то, что все изучали украинский язык в СССР. В ответ Мирошниченко упрекнул своего коллегу, что он не может проговорить на украинском и 30 секунд.
«Давайте поспорим: если вы больше десяти минут поговорите на украинском, я готов — не знаю, ставьте свои условия», — сказал он.
В ответ Вилкул попросил его спеть гимн советских пионеров.
После депутат более получаса общался только на «мове», после чего ведущая напомнила Мирошниченко о пари. Националист был вынужден признать, что Вилкул действительно знает украинский язык.
«Господин Вилкул молодец, постарался, признаю», — согласился он.
И тут же призвал его не нарушать законодательство и использовать украинский язык везде в своей публичной работе.
«Каждый депутат должен начинать с себя», – добавил он и процитировал гимн пионеров СССР.
В многочисленных комментариях к записи эфира на YouTube украинцы обрушились на Мирошниченко с волной критики. Причем под раздачу попало все, начиная от его прически, и заканчивая политическими взглядами.
«Мирошниченко наслаждается тем,что может безнаказанно оскорблять людей.Туда его к Ницой, Фарион», — возмутилась Ольга Осика.
А Сеш Иванов напомнил, что Мирошниченко был в числе тех, кто ратовал за закрытие телеканала NewsOne «за российскую пропаганду».
«[Мирошниченко] зачем зовете, он голосовал за закрытие канала , а вы ему слово даете? Он вам не дает, вам разрешено только под одеялом по-русски. Это позор для тех, у кого родной язык русский, даже Киев русский город», — написал мужчина.
«Жалко, надо было гимн России заказать!!!» — посетовала ТавифаTatyana Bakumenko
А Ольгу Зайцеву поразило, что депутаты требуют строго соблюдать закон о языке, словно другие законы соблюдать не нужно.
«Ну просто прелесть. То есть, никакие другие законы соблюдать не нужно, даже на Конституцию можно наплевать. А вот закон о языках соблюдать обязательно. Мило», — удивилась она.