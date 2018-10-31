Названы регионы РФ, лидирующие по темпу роста зарплат

Москва, 31 октября. Быстрее всего в России зарплаты растут в Забайкальском крае, Омской и Кемеровской областях, заявила в среду замминистра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова.

«Лидеры по темпам у нас Забайкальский край и Омская область — 114,1%, то есть выше среднероссийского, и Кемеровская область — 114,8%», — уточнила она на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

Ельцова добавила, что за девять месяцев 2018 года реальный рост зарплат в России составил 108,4%, при этом номинальная зарплата за это же время увеличилась на 111,1%.

Ранее в Минтруде РФ спрогнозировали рост заработных плат россиян на ближайшие три года. Так, по данным ведомства, в 2019 году зарплаты в России увеличатся на 6,1%.