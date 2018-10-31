Без России решать вопросы не получится: в ГД ответили Климкину насчет «адекватного мира и РФ»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что тексты для МИД РФ пишутся на российских пропагандистских каналах. Об этом глава ведомства сообщил в своем профиле в Twitter.

«Ранее в МИД РФ писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД. Но, в конце концов, это все во многом одна кухня. А Россия окончательно катится к своей отдельной реальности, причем уже не от западного, а от всего адекватного мира», — написал Климкин.

Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что на Украине хотят добиться полной изоляции России на международной политической арене.

Однако это никогда не случится, поскольку другие иностранные государства заинтересованы в диалоге с Москвой.

«Я постоянно общаюсь с коллегами, парламентариями Азии, Латинской Америки, половиной европейских стран, у нас с ними очень тесные деловые отношения. Только что получил приглашение от коллег из бундестага. Может, господину Климкину хочется, чтобы Россия была в полной изоляции. И не только ему — есть ряд русофобски настроенных политиков, которые стремятся к этому и мечтают. Но этого никогда не произойдет, потому что очень много стран заинтересованы в отношениях с Россией», — заметил депутат.

Кроме того, по мнению собеседника агентства, западные коллеги не могут решать проблемы без участия России.

«Без нашей страны не решается ни один серьезный политический вопрос, и это понятно. Если кто-то пытается делать это без нас, решение не получается», — добавил Чепа.

По мнению депутата Госдумы, украинские политики так сильно хотят задержаться во власти, что готовы постоянно озвучивать бездумные заявления, ничем не подкрепленные.

«А что еще существующей власти остается делать? Ситуация напряженная, экономическая обстановка в стране очень тяжелая, политическая — плохая. Стремление удержаться заставляет этих политиков идти на экстремальные бездумные заявления, которые не приведут ни к какому положительному результату. Вместо того, чтобы искать решение для внутренних вопросов, переключаются на поиск внешнего врага», — заключил Алексей Чепа в разговоре с ФАН.

Это уже не первый агрессивный выпад главы внешнеполитического ведомства Украины в адрес России. Накануне Павел Климкин предложил начать общественное обсуждение проблемы двойного гражданства, при этом он исключил возможность для украинцев иметь в качестве второго гражданство Российской Федерации.