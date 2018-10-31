Стало известно, какие украинские компании попадут под санкции России

Москва, 31 октября. Правительство РФ завершает разработку документа об ответных мерах России на санкции Украины. О том, какие украинские компании могут попасть в «черный список», рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, ограничения могут коснуться тех компаний, которые занимаются торгово-экспортными операциями с Россией. При этом данные предприятия не являются критически важными для экономики России и для поставок товаров, необходимых населению РФ.

«По сути, дублируют продукцию, которая и так производится или поставляется из других регионов и стран, при этом подобного рода операции подпитывают украинскую экономику, армию, украинскую политическую систему», — сказал Безпалько в комментарии RT.

По его словам, необходимость данных мер давно назрела.

Напомним, 22 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об экономических ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Решение об ответных санкциях связано с введением Украиной ограничительных мер в отношении граждан и компаний России. Киев регулярно вводит санкции против российских предприятий, обвиняя их в нарушении украинских законов.