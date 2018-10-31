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Турчинов похвастался успешным испытанием нового минометного комплекса «Барс»

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Турчинов похвастался успешным испытанием нового минометного комплекса «Барс»

Киев, 31 октября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что в стране прошли испытания нового минометного комплекса «Барс-8ММК» калибра 120 мм отечественного производства. 

По его словам, при разработке данного комплекса украинские производственники решили несколько задач. Так, была достигнута максимальная скорость развертывания и свертывания, похвастался секретарь СНБО.

«Барс-8ММК» оснащен автоматизированной системой развертывания и управления огнем. Он создан на  базе бронемашины «Барс-8». Боекомплект — 60 мин, экипаж машины состоит из трех человек.

Турчинов похвастался успешным испытанием нового минометного комплекса «Барс»

Украинская корпорация «Богдан» выпускает бронемашины «Барс» с 2014 года.

21 сентября Турчинов отчитался об успешных испытаниях бесплотников, вертолетов и боеприпасов украинского производства. В августе глава СНБО заявил о прошедших на Украине испытаниях новой ракеты, которая, по его утверждению, является «полностью украинской разработкой», способной поражать наземные и морские цели. 

Напомним, 6 июля на полигоне в Ровенской области проводились тактические учения ВСУ, в ходе которых произошел взрыв миномета. Тогда погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения. В настоящее время военнослужащие ВСУ массово отказываются использовать миномет «Молот».

Автор: Тимур Румянцев
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