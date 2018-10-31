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«ВКонтакте» получила первый иск за передачу данных правоохранителям

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«ВКонтакте» получила первый иск за передачу данных правоохранителям

Москва, 31 октября. Жительница Уфы подала первый иск в суд против «ВКонтакте». Женщина обвиняет социальную сеть в передаче данных пользователей сотрудникам силовых структур и требует 100 тысяч рублей за возмещение ущерба.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Лилии Чанышевой <…> о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости.

Отмечается, что это первый иск к социальной сети с обвинением в распространении личных данных. В компании заявили, что пока что не получали уведомление об открытии дела. Однако сотрудники «ВКонтакте» добавили, что сотрудничают с представителями силовых структур исключительно в рамках российского законодательства.

По словам активистки, в январе 2018 года заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Газимуллин получил от «ВКонтакте» ее личные данные, в том числе IP-адреса. Запрос не был оформлен официально, однако компания выдала личную информацию.

Автор: Софья Куликова
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