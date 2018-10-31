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Донбасс: один военный ВСУ погиб, еще двое ранены из-за неправильного обращения с гранатой

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Донбасс: один военный ВСУ погиб, еще двое ранены из-за неправильного обращения с гранатой

Донецк, 31 октября. Украинский военный погиб под Волновахой в результате нарушения техники безопасности при обращении с гранатой. Об этом рассказал глава начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Он напомнил, что военным ДНР регулярно докладывают о небоевых потерях украинской армии. Он уточнил, что солдаты ВСУ гибнут на фоне употребления алкоголя и наркотических веществ.

Безсонов рассказал, что 29 октября в районе населенного пункта Старогнатовка, которая находится в 20 километрах на восток от Волновахи, в результате нарушения техники безопасности погиб военнослужащий 15 батальона 128-й бригады. Он нарушил правила пользования гранатой. Еще двое украинских военных получили ранения.

Ранее военнослужащий ВСУ умер в Старогнатовке, пытаясь разобрать боеприпас к гранатомету.

Донбасс: один военный ВСУ погиб, еще двое ранены из-за неправильного обращения с гранатой

Автор: Алия Садыкова
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