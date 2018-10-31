В МИД РФ заявили о готовности Москвы к оздоровлению диалога с Тбилиси

Москва, 31 октября. Россия намерена работать над оздоровлением отношений с Грузией после избрания нового президента республики, сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Посмотрим итоги выборов, потом будем работать над оздоровлением наших двусторонних отношений в той мере, в которой грузинская сторона на это готова», — отметил замглавы МИД РФ.

Напомним, выборы президента Грузии прошли в воскресенье, 28 октября. По результатам обработки 100% данных с избирательных участков, с результатом 38,64% голосов лидировала независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Второе место занял кандидат от оппозиции Григол Вашадзе, за него отдали голоса 37,74% избирателей. Такой результат свидетельствует о необходимости второго тура, который запланирован на 2 декабря.