Из ЦАР через Судан: либеральные СМИ придумывают новые фейки о деятельности России в Африке

Либеральные СМИ продолжают плодить фейки, пытаясь дискредитировать военно-техническое сотрудничество России с африканскими странами. На этот раз целью информационной атаки стала российская помощь Судану. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ряд новостных сайтов опубликовал информацию о том, что ВКС РФ якобы экстренно вывозят российских военных с территории Центральноафриканской Республики. Основанием для такого неочевидного вывода стали данные с ресурсов, занимающихся мониторингом передвижений воздушных судов. Из скриншотов с сайта Flightradar24 действительно следует, что Ту-154 министерства обороны РФ и два военно-транспортных самолета Ил-76 с бортовыми номерами RF-78757 и RF-76769 совершили рейс с российской базы в Сирии «Хмеймим» в суданский Хартум. На этом доказательная база заканчивается.

Именно на основании самого факта полета российских самолетов в Судан авторы фейка делают, мягко говоря, неочевидный вывод о вывозе российских военных из Центральноафриканской Республики. В конце своей заметки «журналисты», разумеется, вспоминают про ультиматум о выводе российских военных с территории ЦАР в течение 48 часов, который якобы выдвинули «повстанцы».

Однако авторы умалчивают, что этот фейк уже был развенчан и официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, и представителем повстанческой группы UPC Хасаном Бубой. Вызывает недоумение и то, зачем ВКС РФ понадобилось приземляться в Судане, если военных якобы потребовалось вывезти из соседнего государства — Центральноафриканской Республики.

Кто и зачем распространяет заведомо ложную информацию о деятельности России на Африканском континенте, ФАН рассказал политолог и военный эксперт Александр Асафов.

«Дело в том, что российские граждане, российские специалисты различных направлений, включая и военных инструкторов, работают во множестве точек по всему миру. Но именно Африка из-за ее труднодоступности и из-за малого количества проверяемой информации о ней служит полем многочисленных манипуляций либеральных СМИ. Цель этих манипуляций — информационные атаки против России, российских военных и гражданских специалистов. Мы помним попытку создать публикации обвинительного характера против России, которая закончилась гибелью российских журналистов, поехавших в Центральноафриканскую Республику. И мы видим, что тема эта не затихает», — рассказал собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, что уже много лет в Судане идет конфликт и уже много лет к нему приковано внимание Совбеза ООН. Там работают различные специалисты, в том числе и имеющие российское гражданство.

«И Россия, и Совбез ООН оказывают помощь Судану. Эти данные из Википедии, которые наконец дошли до либеральных журналистов, позволили им сделать ряд даже не выводов, а допущений о том, что «страшные российские военные» якобы захватывают Африку, как захватили Сирию. Заказчик таких откровенных вбросов абсолютно понятен, и это Запад, который, фактически теряя сейчас свои позиции на Ближнем Востоке, пытается уязвить Россию в других районах мира», — делает вывод собеседник ФАН.

Александр Асафов обратил внимание на то, что похожие вбросы уже были и касались, например, темы Филиппин, а также уже достаточно забытого эпизода с народом Рохинджа.

«Поэтому на основании просто каких-то скриншотов с сайта, где фиксируется перемещение воздушных судов, делается информация о наличии чуть ли не войсковых российских группировок. Они якобы ведут ожесточенные боевые действия, в которых, безусловно, терпят поражение, потому что в воображении либеральных господ российские войска не могут побеждать, они могут только терпеть поражение. И вот теперь им якобы понадобилась эвакуация. Ход мысли, то есть о чем задумывался автор фейка, понятен, шаблоны, которые он использовал, тоже понятны», — отмечает Александр Асафов.

По словам собеседника ФАН, в ближайшее время мы столкнемся с потоком подобных публикаций, касающихся большинства театров военных действий в мире, к которым так или иначе можно привязать российскую компоненту.