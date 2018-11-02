Сирийские власти открыли важнейшую трассу в провинции Хомс — видео ФАН

Дамаск, 2 ноября. Управление технической службы в сирийской провинции Хомс открыло автомобильную трассу, связывающую город Тальбиса с близлежащим деревнями. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В интервью ФАН глава городского совета Тальбисы Ахмед Рахал рассказал о важности открытия дороги, которая была закрыта в течение многих лет из-за террористических организаций. Однако с возвращением безопасности в регион и хлынувшим потоком сирийских беженцев открытие этой трассы вновь стало возможным и необходимым.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что в конце весны мастерские Главного управления автомобильного транспорта в провинции Хомс начали работы по обслуживанию и восстановлению дороги, проходящей через Ар-Растан и Тальбису.

Трасса протяженностью 20 километров позволит местным жителям беспрепятственно перемещаться между северными и южными регионами страны.

Еще раньше сирийским властям удалось открыть восстановленную трассу Хама-Хомс, которая считается одной из стратегически важных в регионе.

Напомним, что весной этого года сирийской правительственной армии при содействии сотрудников российского Центра по перемирию враждующих сторон в САР (ЦПВС) удалось достигнуть мирного соглашения с главарями незаконных вооруженных формирований о выводе боевиков с территорий севера провинции Хомс и юга провинции Хама. Согласно достигнутым договоренностям, эти районы перешли под контроль сирийской армии. Долгое время Тальбиса являлся оплотом террористических организаций в провинции.

Пожелавшие примириться с сирийскими властями боевики могли урегулировать свой статус в соответствии с амнистией, предложенной президентом Сирии Башаром Асадом. Остальные террористы вместе с семьями личными вещами были отправлены на специальных автобусах в сторону зоны деэскалации «Идлиб».