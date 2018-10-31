Пристегнутый наручниками к батарее хулиган сварился заживо в Якутии

Якутск, 31 октября. Полицейский в Якутии пристегнул наручниками к батарее руку предполагаемого хулигана. Мужчина сварился заживо во время прорыва трубы.

Участковый задержал 47-летнего мужчину за мелкое хулиганство. Задержанного полицейский пристегнул к батарее в кабинете соцработника и оставил там одного.

Как пояснили в полиции, у участкового не было своего кабинета. Мужчина остался ночью один в здании администрации села Андрюшкино. Как оказалось, в этот момент произошел прорыв трубы: пристегнутый за правую руку к батарее мужчина скончался от термического шока.

В региональном управлении Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту гибели хулигана. Были назначены необходимые экспертизы, передает «Царьград».