Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пристегнутый наручниками к батарее хулиган сварился заживо в Якутии

59
0 Оставить комментарий

Пристегнутый наручниками к батарее хулиган сварился заживо в Якутии

Якутск, 31 октября. Полицейский в Якутии пристегнул наручниками к батарее руку предполагаемого хулигана. Мужчина сварился заживо во время прорыва трубы.

Участковый задержал 47-летнего мужчину за мелкое хулиганство. Задержанного полицейский пристегнул к батарее в кабинете соцработника и оставил там одного.

Как пояснили в полиции, у участкового не было своего кабинета. Мужчина остался ночью один в здании администрации села Андрюшкино. Как оказалось, в этот момент произошел прорыв трубы: пристегнутый за правую руку к батарее мужчина скончался от термического шока.

Пристегнутый наручниками к батарее хулиган сварился заживо в Якутии

В региональном управлении Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту гибели хулигана. Были назначены необходимые экспертизы, передает «Царьград».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое