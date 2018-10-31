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Додон рассказал Путину о роли российских миротворцев в Приднестровье

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Додон рассказал Путину о роли российских миротворцев в Приднестровье

Москва, 31 октября. Молдавский президент Игорь Додон на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил о своем намерении еще раз встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. По его словам, по обе стороны Днестра понимают позитивную роль российских миротворцев.

Додон напомнил, что за последние полтора года провел уже четыре встречи с Красносельским.

«До конца года мы еще раз встретимся», — отметил глава Молдавии.

Додон подчеркнул, что гарантами мира на Днестре являются именно российские миротворцы. 

«Так думают и на левом, и на правом берегу подавляющая часть граждан», — заключил президент Молдавии.

Напомним, 7 октября Додон поздравил Путина с 66-м днем рождения, отметив его вклад в развитие дружеских отношений между двумя государствами.

18 сентября Додон заявил, что российские миротворцы должны оставаться на территории Приднестровья до полного урегулирования конфликта в регионе.

Автор: Тимур Румянцев
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