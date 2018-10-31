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Экономика

Медведев пригрозил нефтяникам заградительными пошлинами

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Медведев пригрозил нефтяникам заградительными пошлинами

Москва, 31 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров готов ввести заградительные пошлины на нефтепродукты, если не удастся договориться с нефтяниками о стабилизации цен на топливо.

Медведев напомнил, что сегодня состоится встреча вице-премьера Дмитрия Козака с представителями нефтяных компаний, на которой будет обсуждаться вопрос стабилизации цен на бензин. Глава правительства поручил Козаку доложить ему о результатах встречи с нефтяниками.

«Встретьтесь вечером, обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением», — сказал Медведев.

По его словам, если правительству не удастся договориться с нефтяниками, то в течение недели будет принят документ, который вводит заградительные пошлины на нефтепродукты.

Напомним, 29 октября Дмитрий Медведев сообщил, что правительство фиксирует рост розничных цен на топливо в России. Премьер-министр поручил правительству провести переговоры с представителями нефтяных компаний, чтобы достичь соглашения о поддержании сложившихся цен на внутреннем рынке.

Автор: Артем Никулин
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