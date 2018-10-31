Путин поблагодарил соотечественников за продвижение российской культуры за рубежом

Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин поблагодарил соотечественников, проживающих за границей, за продвижение российской культуры и сопричастность к жизни РФ.

«Мы признательны за ваш вклад в продвижение распространения нашего богатейшего исторического и культурного наследия», — сказал он, выступая в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

Глава государства также обратил внимание, что важную роль в распространении русской культуры играют российские культурные учреждения за границей, которые часто создаются и поддерживаются соотечественниками.

Отдельную благодарность российский лидер выразил филологам и преподавателям, которые помогают организовывать праздничные мероприятия по случаю юбилеев классиков русской литературы за рубежом.