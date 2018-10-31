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ФСИН рассказала о состоянии Сенцова после прекращения голодовки

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ФСИН рассказала о состоянии Сенцова после прекращения голодовки

Москва, 31 октября. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России, набрал за три недели около десяти килограммов и почти вернулся к своему весу после голодовки. Об этом заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

По его словам, Сенцов четко следует рекомендациям врачей. К настоящему моменту его состояние оценивается как удовлетворительное, подчеркнул Максименко.

«За прошедшие три недели Сенцов набрал около 10 килограммов и почти вернулся к своему первоначальному весу», — рассказал Максименко журналистам.

ФСИН рассказала о состоянии Сенцова после прекращения голодовки

Напомним, что осужденный на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму Олег Сенцов в мае объявил голодовку. Она продолжалась 140 дней. В начале октября он прекратил голодовку. Во ФСИН подчеркивали, что для него разработано оптимальное меню, которое позволит вывести его из голодовки без осложнений для организма.

Автор: Денис Коробейников
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