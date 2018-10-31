Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений между Белоруссией и США

Минск, 31 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества между Минском и Вашингтоном. Об этом глава государства заявил на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом в Минске.

«Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент Белоруссии заявил, что в последнее время происходят значительные подвижки в отношениях Минска и Вашингтона, однако назвать их кардинальными сложно.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия проводит политику суверенного и независимого государства и развивает отношения со всеми партнерами, «будь то Евросоюз, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты или Россия». По словам Лукашенко, Белоруссия хочет быть не только открытой для всего мира, но и предсказуемой.

В свою очередь Митчелл отметил, что Вашингтон видит большой потенциал в развитии отношений с Минском как в дипломатическом, так и в экономическом плане.