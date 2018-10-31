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Разведка ЛНР обнаружила в Донбассе украинские танки и «Рапиры»

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Разведка ЛНР обнаружила в Донбассе украинские танки и «Рапиры»

Луганск, 31 октября. Разведка Луганской народной республики выявила украинские танки и пушки «Рапира» в Донбассе, что является нарушением со стороны ВСУ минских соглашений. Об этом сообщает в среду Луганский информационный центр.

Согласно приведенным данным, нахождение двух 100-мм пушек «Рапира» и трех танков Т-64 отмечено в районе населенного пункта Новозвановка в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки украинская артиллерия четыре раза обстреляла населенные пункты ЛНР.

Автор: Тимур Румянцев
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