Минобороны РФ сообщило о полете двух ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами

Москва, 31 октября. Два стратегических бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 выполняют полет над нейтральными водами Барецова и Норвежского морей, сообщили в министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, два стратегических ракетоносца Ту-160 вылетели в заданный район для выполнения полетного задания. Отмечается, что общая продолжительность полета составит примерно десять часов, после чего самолеты вернуться на аэродром базирования.

Летчики дальней авиации выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Каспийского морей. В министерстве обороны подчеркнули, что все полеты выполняются в полном соответствии с нормами международного права.