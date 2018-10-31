Путин рассказал о последствиях политиканства в сфере межрелигиозных отношений

Москва, 31 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что политиканство в сфере межрелигиозных отношений всегда приносило тяжелые последствия.

«Политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает», — отметил глава российского государства во время выступления на открытии Всемирного конгресса российских соотечественников.

15 октября Синод Русской православной церкви принял решение разорвать общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Белоруссию и Украину, из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом. Синод Русской православной церкви также увидел политику в решении отменить Константинополем акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.