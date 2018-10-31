«Ростов» выставил новый ценник на Скопинцева

Ростов, 31 октября. По информации Федерального агентства новостей, «Ростов» изменил цену, за которую готов расстаться с защитником Дмитрием Скопинцевым.

По словам источника, если раньше за 21-летнего футболиста ростовчане хотели выручить 5 млн евро, то сейчас стоимость футболиста возросла до 7 млн.

Отметим, интерес к футболисту проявляют «Спартак» и «Зенит». Красно-белые хотели приобрести игрока еще в летнее трансферное окно, однако тогда отказались платить за Скопинцева запрашиваемые 5 млн евро.

Ранее ФАН сообщал о том, что приобретение молодого защитника — одно из условий прихода в «Спартак» главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Скопинцев выступает за «Ростов» с лета 2016 года, однако первую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Балтике», за которую забил 11 голов и отдал 6 голевых пасов в 37 матчах. Сейчас на его счету 24 матча и 3 голевых передачи в футболке «Ростова».

Отметим, что сезон 2014/15 Скопинцев провел в системе «Зенита», после чего отправился в «Лейпциг». В активе Скопинцева значатся выступления за все юношеские и молодежную сборные России.