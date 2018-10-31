Киев давно вооружил Донбасс своим головотяпством: в Госдуме ответили на обвинения в поставке оружия из Крыма

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко обвинил Россию в поставках вооружений республикам Донбасса. Якобы отечественная сторона с территории Крыма провозит оружие по Азовскому морю.

«Россия использует Азовское море как дополнительный канал для обеспечения своих сил в Донбассе оружием с территории Крыма», — заявил украинский политик во время открытого заседания Совбеза ООН.

Кроме того, Ельченко в очередной раз безосновательно обвинил Россию в вынашивании планов по «нападению» на Украину.

«Угроза морского нападения из Азовского направления в случае крупномасштабного военного противостояния остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области», — добавил он.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов специально для Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Ельченко. По его словам, у России нет никакой необходимости вооружать Донбасс.

«Хочу сказать, что комментировать в данном случае особо нечего. Безответственные заявления властей Украины плюс провокационные действия… Своим головотяпством, своим брошенным вооружением Киев давно вооружил ДНР и ЛНР. Поэтому у республик достаточно своих сил и средств. У России нет никакой необходимости туда что-то поставлять. Так что данное высказывание — это бред сивой кобылы», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

Он напомнил, что ранее Киев неоднократно получал оружие от Вашингтона, в том числе и летальное. Кроме того, депутат Госдумы обратил внимание, что украинские власти совершенно не занимаются насущными проблемами, которые волнуют рядовых граждан.

«Лучше бы они сказали, почему вместо восстановления своей экономики они заимствуют противотанковое и другое оружие у американцев, румын и других поставщиков для того, чтобы оснащать свои вооруженные силы. Еще раз: это заявление абсолютно безответственное», — резюмировал Владимир Шаманов.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот, незаконный захват власти обернулся многочисленными жертвами среди как сторонников Майдана, так и тех, кто поддерживал легитимно избранную власть. Жители Донецкой и Луганской народных республик не признали результаты госпереворота и объявили о своей независимости. После этого Киев ввел режим так называемой АТО и фактически развязал гражданскую войну. Вооруженный конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.