Меркель потеряла свою тень: крушение «империи доллара» лишило канцлера ФРГ ее экологической ниши

Весть о том, что Ангела Меркель, на протяжении почти 13 лет бессменно возглавляющая правительство ФРГ, а с 2000 года — Христианско-демократическую партию Германии, отказалась выставлять свою кандидатуру на пост председателя партии и заявила об окончании своей политической карьеры после 2021 года, когда истекут ее действующие полномочия, — это, конечно, полноценная политическая сенсация международного масштаба.

Вряд ли принятое бундесканцлерин решение напрямую связано с двумя последними по времени событиями, к которым она была непосредственно причастна: со стамбульской встречей лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября, а также с итогами выборов в Гессене 28 октября, где христианские демократы потеряли больше трети голосов избирателей (28% вместо 38%), однако, судя по всему, сохранили своего представителя на посту главы правительства этой федеральной земли.

Формально данное поражение на региональном уровне стало для возглавляемого Меркель блока ХДС-ХСС уже вторым подряд после выборов в Баварии 14 октября. Но там «неудачником номер один» стала не сама бундесканцлерин, а как раз ее главный внутрипартийный оппонент, харизматичный лидер ХСС и действующий министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

К тому же, в Баварии «проходит» уже традиционная и действующая на федеральном уровне «большая коалиция» в составе блока ХДС/ХСС с социал-демократами (СДПГ), тогда как в Гессене, финансовом центре не только Германии, но и всей континентальной Европы, такой вариант теперь невозможен.

Тем не менее, связывать нынешние сенсационные заявления Меркель только (или даже по преимуществу) с какими-то ее внутриполитическими неудачами и конкретными внешними проблемами (включая нашумевшую историю с мигрантами или строительство газопровода из России «Северный поток-2») особого смысла нет. Основной причиной подобного решения, видимо, следует считать общие изменения глобального политического климата.

Бундесканцлерин была просто идеально приспособлена к условиям «однополярного мира» с безусловным главенством Соединенных Штатов, к «империи доллара» Pax Americana. В этой «экологической нише» она преуспевала настолько, что после сенсационного поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года в США и прихода к власти Дональда Трампа именно Ангелу Меркель чаще всего называли вероятным «новым лидером глобального мира». Но это было явно не ее амплуа, и где-то через полгода подобные разговоры сами собой сошли на нет — на глобального лидера фрау Меркель явно не тянула.

Она отлично умела работать «вторым номером», за широкой спиной сначала своего наставника и покровителя (вовремя преданного ею) Гельмута Коля, а потом — и Дяди Сэма, одновременно плетя против них изысканные интриги. Но на первых ролях чувствовала себя категорически некомфортно, ей всегда нужно было иметь «аварийное убежище» или хотя бы более-менее густую тень, в которую «в случае чего» всегда можно для подстраховки спрятаться.

Теперь же, на фоне начавшегося крушения «империи доллара» и всего однополярного мира, Ангела Меркель потеряла свою тень, прятаться негде, своей ниши она фактически лишилась, а давление со всех сторон медленно, но верно усиливается. Речь даже не о том, что присутствие бундесканцлерин на выборах мобилизует сегодня не столько сторонников, сколько противников христианских демократов, — но прежде всего о том, что она неубедительно выглядит на международных мероприятиях, включая и недавний стамбульский саммит.

Поэтому, можно сказать, Меркель додумалась до гениально простого хода, решив спрятать себя в тени не какого-то политика или государства, а будущего в целом.

Выходит, сказанные Ангелой слова о том, что она не будет на съезде ХДП баллотироваться на пост председателя партии и не продолжит свою политическую карьеру после 2021 года, вряд ли соответствуют истинным намерениям бундесканцлерин. Меркель таким образом намерена «всего лишь» подстраховаться данным ей ресурсом времени от растущего давления на себя со стороны внешних и внутренних оппонентов ее курсу.

Такой маневр должен гарантировать ей, во-первых, сохранение поста главы правительства ФРГ на ближайшие три года, в течение которых — и это уже во-вторых — «всякое может случиться», в том числе форс-мажор, который позволит обнулить или сделать несущественными ее нынешние обещания уйти в отставку.

«Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы», — помнится, говорил булгаковский Воланд, в чьей личной доброте, разумеется, не было никаких сомнений.

Точно так же, воля ваша, что-то недоброе таится в женщинах, берущих взаймы у собственного будущего…