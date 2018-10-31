День народного единства знаменует неразрывную связь всех поколений — Путин

Москва, 31 октября. День народного единства знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных отчизне, заявил президент России Владимир Путин на открытии VI Всемирного конгресса российских соотечественников.

Путин отметил, что форум проходит в преддверии Дня народного единства.

«Этот праздник [День народного единства] учрежден в честь подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных отчизне, людей, отстаивающих свои традиционные ценности, общие идеалы, независимо от того, в каком государстве они проживают», — заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что в конгрессе принимают участие более 700 человек из разных стран, но при это все они представляют один большой русский мир.

Напомним, VI Всемирный конгресс соотечественников пройдет с 31 октября по 1 ноября в Москве. В мероприятиях форума примут участие более 700 человек, в том числе 400 делегатов из 98 стран.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин станет участником планерного заседания форума.