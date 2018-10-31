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Экономика

Минтруд рассказал, как будут расти зарплаты россиян в ближайшие три года

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Минтруд рассказал, как будут расти зарплаты россиян в ближайшие три года

Москва, 31 октября. В министерстве труда и соцполитики сделали прогноз о темпах роста зарплат россиян в ближайшие три года.

По словам заместителя главы ведомства Любови Ельцовой, в частности, в 2019 году, по прогнозам ведомства, этот показатель увеличится на 6,1%. В 2020 году темп роста номинальной зарплаты ожидается на уровне 5,4%, а в 2021 году — 6,6%.

«Это прогнозные цифры, которые закладывались для расчета необходимых средств для работников бюджетных сфер», — сказала Ельцова на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.

Напомним, в начале июля министр труда РФ Максим Топилин заявил, что рост реальных зарплат россиян за первые месяцы 2018 года выросли на 10%. При этом он указал и на беспрецедентно низкий уровень безработицы в РФ (ниже 4%).

«Такого не было никогда. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года — почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов», — подчеркнул он.

Автор: Ярослава Замысловатова
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