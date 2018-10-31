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Сирия: захоронение с 1500 телами мирных жителей обнаружено в Ракке

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Сирия: захоронение с 1500 телами мирных жителей обнаружено в Ракке

Ракка, 31 октября. Захоронение мирных жителей было обнаружено в сирийском городе Ракка. В нем находились более 1500 трупов. Об этом заявил глава местного профсоюза врачей Джамаль аль-Иссу.

По его словам, погибшие — это мирные жители, которые умерли при ударах ВВС коалиции в прошлом году. Издание «Аль-Ватан» написало, что сотни погибших в Ракке до сих пор остаются под завалами рухнувших домов.

Россия и Сирия неоднократно подчеркивали, что США вместе со своими союзниками пытаются скрыть результаты военной операции против ИГ1 (деятельность организации запрещена в России)  в Ракке. Власти Сирии обращались в ООН с письмом, в котором заявляли, что коалиция «стерла город с лица земли, устроив кровавую бойню».

Напомним, что коалиция находится на территории Сирии незаконно, действуя без согласия с властями Сирии. США поддерживают сирийскую оппозицию под предлогом борьбы с терроризмом, однако за несколько лет присутствия США в регионе не было достигнуто успехов в данном направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Денис Коробейников
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