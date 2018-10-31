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Россия занялась развитием туризма в Арктике

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Россия занялась развитием туризма в Арктике

Москва, 31 октября. Ростуризм создал рабочую группу по развитию туризма в Арктической зоне России, об этом говорится в сообщении ведомства.

«Образована рабочая группа по содействию формированию региональных туристских кластеров и продвижению туризма в Арктической зоне Российской Федерации на национальном и международном туристских рынках», — сказано в сообщении ведомства.

Новое подразделение Ростуризма будет заниматься развитием туристической инфраструктуры в Арктике в рамках реализации государственной стратегии развития до 2020 года. Главой группы назначен руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Также в группу входят представители арктических регионов России, региональных органов власти в сфере туризма, а также члены Русского географического общества и Ассоциации полярников.

Сафонов отметил, что развитие туристической сферы в Арктике имеет важное значения для социально-экономического развития северных регионов России. По словам руководителя Ростуризма, отмечается рост интереса со стороны туристов к северным регионам страны, так, Землю Франца Иосифа ежегодно посещают около 2 тысяч человек.

Автор: Софья Куликова
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