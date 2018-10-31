Путин пообещал предоставить убежище россиянам, которых преследуют за рубежом

Москва, 31 октября. РФ предоставит убежище россиянам, которые подвергаются беззаконному преследованию за границей, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном конгрессе соотечественников.

«Россия предоставит убежище тем из соотечественников, кого беззаконно преследуют за рубежом», — сказал он.

Глава государства отметил, что в настоящее время в некоторых странах распространены русофобия и другие формы агрессивного национализма. В частности, по словам Путина, на Украине и в балтийских государствах переписывается история и ведется борьба с памятниками и русским языком.

«Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом», — обратил внимание президент, подчеркнув, что тем самым грубо нарушается право на свободу слова и сохранение своих традиций.

Путин заявил, что Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников, используя для этого все двусторонние и международные механизмы. Также, по словам главы государства, Москва продолжит помогать фонду поддержки и защиты прав соотечественников.