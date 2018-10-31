В ООН назвали число боевиков ИГ в Афганистане

Москва, 31 октября. Число боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, действующих на территории Афганистана, составляет 3,5-4 тысячи. Об этом сообщили в группе по аналитической поддержке и наблюдениям за санкциями Совета безопасности ООН.

По словам представителя группы, в «Исламском государстве» идет пополнение. Боевикам удается сохранить свой боевой потенциал на уровне 3,5-4 тысячи человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на собеседника.

По его словам, основные силы боевиков сосредоточены на востоке Афганистана — в провинциях Нангархар, Кунар, а также Нуристан.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и членов радикального движения «Талибан»1 (запрещено в России). По последним данным, талибы контролируют примерно половину от общей территории страны. При этом в Афганистане усиливает свои позиции «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.