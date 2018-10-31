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Путин отметил вклад СМИ в расширение русскоязычного культурного пространства

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Путин отметил вклад СМИ в расширение русскоязычного культурного пространства

Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин отметил вклад средств массовой информации в расширение русскоязычного культурного пространства.

«Не могу не отметить роль средств массовой информации. Без них многие полезные начинания по расширению русскоязычного пространства не имели бы должного эффекта», — подчеркнул он, выступая в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

Ранее глава государства назвал популяризацию русского языка приоритетом для РФ. Путин отметил, что в настоящее время по линии Россотрудничества ежегодно программы повышения квалификации проходят около пяти тысяч зарубежных учителей и педагогов дошкольного образования.

Автор: Василий Котов
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