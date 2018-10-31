В зале аплодировали: Путин подписал концепцию государственной миграционной политики

Москва, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики. Об этом глава России сообщил на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Владимир Путин отметил, что в России будут рады и тем соотечественникам, кто захочет приехать в РФ на временной основе, и тем, кто примет решение о получении российского гражданства.

«Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики. Она направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа. А также на создание четких правил въезда и получения прав на проживание, работу, на получение российского гражданства», — сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что новая редакция концепции должна снять многие проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются соотечественники при переезде.

«Многие проблемы и бюрократические барьеры, о которых справедливо говорили, сняты. Надеюсь, что сделана попытка их снять и «разбюрократить» эту систему. Надо посмотреть, как она будет работать на практике. Будем и дальше работать в этом направлении», — резюмировал Владимир Путин.

Эту новость зал встретил аплодисментами. Отметим, во время своего выступления на заседании конгресса Владимир Путин также пообещал, что Россия примет все необходимые меры для защиты прав соотечественников за рубежом.