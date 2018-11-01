Сирия: корреспондент ФАН побывал на уникальной выставке в провинции Латакия

Дамаск, 2 ноября. Сирийский художник Низар Али Бадр открыл выставку прямо на крыше своего дома в районе Южная Дахия, находящемся в провинции Латакия. Об этом с места событий сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Многие из представленных на выставке картин были сделаны из камней. Все экспонаты были выставлены прямо на открытом воздухе, чтобы каждый желающий мог приобщиться к творчеству художника. Низар Али Бадр считается одним из первооткрывателей подобного вида скульптуры.

«Эта выставка во многом связана с наиболее тяжелым периодом для нашей страны. Долгие годы мы жили и страдали, нам было больно. Можно сказать, что эти скульптуры вышли из моей боли. Они будут поддерживать нас, пока Сирия не победит», — заявил художник в интервью нашему корреспонденту.

Самый продуктивный период творчества Низара пришелся именно на начало военного конфликта в Сирии. Художник наблюдал за людьми, которые бежали от террористов, оставляли родные дома. Это было очень печальное время, которое отразилось на его работах, рассказал другой сирийский художник, Марио Юсеф, присутствующий на выставке своего коллеги.

Один из посетителей выставки также поделился с ФАН первыми впечатлениями.

«Это что-то по-настоящему новое. Мы раньше никогда не видели ничего подобного в нашей провинции. Надеюсь, что эти работы будут показаны и в других регионах».

Стоит отметить, что на выставке, организованной Низаром Али Бадром, присутствовал ряд культурных и общественных деятелей Сирии, которые решили поддержать творчество известного художника.