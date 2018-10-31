Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче с «Ростовом»

Санкт-Петербург, 31 октября. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с Федеральным агентством новостей своими ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России между петербургским клубом и «Ростовом», который состоится 1 ноября.

«Уверен, что «Зенит» едет в Ростов-на-Дону играть на победу. Сейчас команда старается во всех турнирах решать максимальные задачи. Для Карпина (главного тренера «Ростова» — прим. ФАН) эта игра также имеет большое значение в контексте его возможного возвращения в «Спартак». Этот матч – отличная возможность привести дополнительный аргумент во время переговоров», — считает эксперт.

По его мнению, определенные перестановки в составе сине-бело-голубых по сравнению с матчем против «Крыльев Советов» напрашиваются.

«Мы видим, что Ерохин, Кузяев и Дзюба играют очень важную роль в атакующей игре «Зенита». И они по-прежнему приносят пользу, но определенная усталость у них видна. Поэтому ожидаю, что тренерский штаб предоставит им возможность отдохнуть. Тем более, что состав «Зенита» позволяет ротацию», — отметил Стрепетов.

Эксперт также напомнил, что целая группа игроков петербургского клуба только набирает кондиции.

«Видно, что Нету и Маммана набирают форму и смотрятся все лучше и лучше. То же самое могу сказать про игру Паредеса. Очевидно, что Маркизио необходимо играть – он пока находится не в оптимальном состоянии. Бросается в глаза, что не так ярко, как в начале сезона, выглядит и Мак», — заявил тренер.

Напомним, в 1/16 Кубка России «Зенит» разгромил «Волгарь» (4:0), один поединок 1/8 финала уже состоялся — 25 октября «Рубин» обыграл «Динамо» 1:0.