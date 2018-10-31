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Путин назвал популяризацию русского языка приоритетом для РФ

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Путин назвал популяризацию русского языка приоритетом для РФ

Москва, 31 октября. Популяризация русского языка является приоритетом для России, заявил президент РФ Владимир Путин во время шестого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. 

Президент во время своего выступления обратил внимание на меры, которые предпринимаются для продвижения русского языка.

«В числе наших приоритетов сохранение и популяризация русского языка», — пояснил российский лидер.

Путин назвал популяризацию русского языка приоритетом для РФ

Путин констатировал, что по линии Россотрудничества порядка пяти тысяч зарубежных учителей и педагогов дошкольного образования проходят программы повышения квалификации каждый год. Кроме того, осуществляется поддержка преподавателей русского языка. В Институте Пушкина было запущено партнерство, цель которого сделать общедоступными программы изучения русского языка.

Автор: Катерина Иванова
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