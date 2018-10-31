Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников за рубежом — Путин
Москва, 31 октября. Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с нарастающей напряженностью в мире. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Владимир Путин отметил, что между государствами рушатся многолетние договоренности. В ход идет и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего агрессивного национализма.
«На Украине, что греха таить, в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением — сепаратизмом», — сказал Владимир Путин.
Он также отметил, что последствия этого давления соотечественники ощущают на себе.
«Для некоторых наших соотечественников по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии. Последствия такого жесткого давления многие ощущают на себе. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы. Использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы», — подытожил Владимир Путин.