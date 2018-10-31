Москва, 31 октября. Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с нарастающей напряженностью в мире. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Владимир Путин отметил, что между государствами рушатся многолетние договоренности. В ход идет и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего агрессивного национализма.

«На Украине, что греха таить, в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением — сепаратизмом», — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что последствия этого давления соотечественники ощущают на себе.