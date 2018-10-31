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Samsung запустила в Сети программу обмена старых смартфонов

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Samsung запустила в Сети программу обмена старых смартфонов

Москва, 31 октября. Компания Samsung запустила в Сети программу обмена старых смартфонов на новые. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании.

Теперь владельцы гаджетов от южнокорейской компании могут заполнить заявку онлайн, идти для этого в магазин им не придется. Сервис позволяет рассчитать оценочную стоимость старого смартфона, а также узнать, какую сумму необходимо будет добавить, чтобы получить новый.

Помимо скидки на сумму старого гаджета, пользователи Samsung получат дополнительную выгоду до 10 000 рублей. При этом новое устройство домой к владельцу смартфона доставит курьер.

Ранее сообщалось о планах Samsung запустить продажу сразу трех моделей Galaxy S10, которые должны составить конкуренцию новым гаджетам Apple.

Автор: Василий Котов
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