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Иран заявил, что не боится угроз США в преддверии новых санкций

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Иран заявил, что не боится угроз США в преддверии новых санкций

Москва, 31 октября. Президент Ирана Хасан Роухани в преддверии новых санкций Соединенных Штатов Америки заявил, что Тегеран не боится угроз со стороны Вашингтона. Об этом он рассказал на заседании правительства.

Как говорится на официальном сайте президента Ирана, лидер страны уточнил, что население должно знать: правительство не боится американских угроз. По словам Роухани, иранцы проявят твердость и стойкость перед лицом ограничительных мер Вашингтона.

Он назвал санкции этапом «гнета со стороны американцев», однако не исключил, что жители Ирана в ближайшие месяцы столкнуться с проблемами. Роухани пообещал, что правительство примет меры для снижения остроты этих проблем.

Президент США Дональд Трамп в мае 2018 года заявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе с Ираном. Второй пакет санкций США должен вступить в силу после 4 ноября.

Иран заявил, что не боится угроз США в преддверии новых санкций

Автор: Алия Садыкова
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