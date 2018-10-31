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Юмористка Воробей отреагировала на сообщения о своей госпитализации

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Юмористка Воробей отреагировала на сообщения о своей госпитализации

Санкт-Петербург, 31 октября. Юмористка Елена Воробей не госпитализирована, как ранее сообщали российские СМИ. Пародистка находится в одном из петербургских отелей.

Как сообщила Федеральному агентству новостей представитель юмористки, с артисткой все в порядке, она не госпитализирована.

Несколько часов назад Воробей опубликовала пост в своем Instagram, в котором пожелала подписчикам хорошего дня.

 «Где солнце, скажите? Почему я так от него зависима? Хорошего дня всем», — написала она.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации 51-летней юмористки из-за боли в сердце.

Автор: Алексей Громов
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