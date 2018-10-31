Защита Вышинского заявила отвод судье в Херсоне

Киев, 31 октября. Защита главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявила отвод судье Галине Радченко, которая должна рассматривать вопрос о продлении его ареста в Херсонском городском суде. Об этом сообщил адвокат Андрей Доманский.

В Херсонском городском суде в среду, 31 октября, рассматривается ходатайство обвинения о продлении журналисту срока содержания под стражей еще на 60 дней. После рассмотрения данного вопроса, возможно, будет вынесено решение о мере пресечения для Вышинского.

«Мы заявили отвод судье Галине Радченко, так как считаем ее предвзятой», — цитирует РИА Новости Доманского.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене. 17 мая Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем срок заключения продлили до 4 ноября. В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва призывает отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста.