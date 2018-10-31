Польское издание удалило интервью с Пушилиным из-за недовольства властей

Варшава, 31 октября. Одно из крупнейших польских изданий Onet.Pl было вынуждено удалить интервью с временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. По некоторым данным, этот шаг связан с недовольством руководства страны.

Интервью с Пушилиным подготовили журналисты Томаш Мацейчук и Марсин Вирвал. Оно было опубликовано изданием Onet.Pl, однако уже через 20 часов материал был удален.

По предварительным данным, причиной этого шага стало недовольство со стороны государственных органов Польши. В настоящее время ни Мацейчук, ни Вирвал не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Эстонский правозащитник Дмитрий Линтер в свою очередь обратил внимание, что понятие свободы слова является в Европе относительным. Он отметил, что не стоит верить заявлениям европейских журналистов о том, что они могут размещать любые материалы, так как на самом деле чаще всего авторам западных СМИ приходится следовать «строго в соответствии с линией партии».

«Позиция польских властей (а я уверен, что решение о снятии интервью принимали польские власти, а не редакция) показывает только одно: поляки забыли преступления бандеровцев на Украине, они забыли Волынь», — приводит его слова «Ридус».

Линтер подчеркнул, что польское руководство встало на сторону идеологических последователей националистов.