Меркель не нужны авантюры США: эксперт объяснил плачевное состояние армии Германии

‍Лишь треть военной техники армии Германии, поступившей в эксплуатацию в 2017 году, можно назвать исправной. Об этом рассказал статс-секретарь Минобороны страны Петер Таубер.

Как пишет немецкая газета Stuttgarter Nachrichten, ссылаясь на слова представителя военного ведомства, «из 97 поставленных боевых машин можно использовать только 38 — примерно 37% от общего количества». Тем не менее бундесвер планирует увеличить этот показатель до 70%.

«Мы по-прежнему считаем, что промышленность обязана как можно скорее достичь оговоренных показателей», — подчеркнул Таубер.

Больше всего беспокойства у Минобороны Германии вызывают боевые машины пехоты «Пума», так как из 71 изделия к боевым действиям готовы лишь 27. В плачевном состоянии и военно-транспортные самолеты Airbus A400M — из восьми к постоянной эксплуатации готовы четыре. А из четырех ударных истребителей Eurofighter Typhoon исправен только один.

Российский военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что критическая ситуация с состоянием военной техники армии Германии складывалась на протяжении нескольких лет из-за нежелания руководства страны ввязываться в военные авантюры США.

«На самом деле критика состояния военной техники Германии исходит из Вашингтона, поскольку там всегда заявляют, что Берлин недостаточно тратится на оборону и поддержание своих вооруженных сил. Отчасти так и есть, потому что Берлин стремится ограничивать свои расходы на оборону в пользу других, социальных, программ. И это приводит к тому, что, когда страна втягивается в какой-то конфликт, как это было с Афганистаном, вскрываются серьезные недоработки в плане наличия боеприпасов и работоспособных машин», — поясняет эксперт.

Естественно, такой подход руководства немецкого государства вызывает критику — как из-за рубежа, так и от сторонников создания европейской армии. Последние настаивают на том, что ядром нового военного образования в Европе должна стать именно армия Германии.

«А когда немецкая армия недостаточно готова, это тормозит процесс создания европейской армии. Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель. — Прим. ФАН) не раз заявляла, что не заинтересована в резком повышении трат на оборону, что не позволит Германии довести свои боевые машины до 100%-ной боеготовности. Да, при увеличении бюджета состояние дел в армии может улучшиться, армия сможет получить модернизированные образцы и т. д. Но говорить о том, что Германия начнет резко вооружаться, неправильно, так как канцлер намерена решать в первую очередь внутриэкономические проблемы, а не пускаться во внешние авантюры США, которые скорее подорвут ее позиции», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, эксперты The National Interest ранее сообщали, что состояние ВМС Германии является позорным для богатейшей страны Европы. По мнению специалистов, из-за недостаточного финансирования и плохого планирования немецкий флот не в состоянии выполнять свои главные задачи.